Реки выходят из берегов в Новосибирской области
На малых реках в Новосибирской области резко поднялся уровень воды, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области. Это произошло в населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления.
На малых реках в Новосибирской области резко поднялся уровень воды, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области. Это произошло в населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления.
Самая сложная обстановка — в Кочковком районе, где уровень воды только за минувшие сутки поднялся на 117 см.
По реке Карасук в населенных пунктах Кочки, Красная Сибирь, Черновка и Решеты уровень воды в реке повысился от 534 до 820 см., в том числе за минувшие сутки на 117 см. При сохранении динамики подъема уровня воды, существует реальная угроза подтопления приусадебных участков и жилых домов в вышеуказанных населенных пунктах. Черновка и Решеты уровень воды в реке повысился от 534 до 820 см., Черновка и Решеты уровень воды в реке повысился от 534 до 820 см., есть угроза подтопления садового общества «Рябинка».
В целях проведения предупредительных мероприятий в случае необходимости проведения
В Кочковский район, где складывается наиболее напряженная обстановка, старшим оперативной группы и направленных сил и средств назначен первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник Деменев А. В.
Осуществляется мониторинг на стационарных и временных гидропостах, авиаразведка с применением беспилотных летательных аппаратов, наземное и водное патрулирование. В населенных пунктах организовано информирование населения и оказание адресной помощи. При дальнейшем ухудшении обстановки спланировано увеличение группировки сил и средств по всем направлениям.