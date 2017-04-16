Реки выходят из берегов в Новосибирской области

Самая сложная обстановка — в Кочковком районе, где уровень воды только за минувшие сутки поднялся на 117 см.

По реке Карасук в населенных пунктах Кочки, Красная Сибирь, Черновка и Решеты уровень воды в реке повысился от 534 до 820 см., в том числе за минувшие сутки на 117 см. При сохранении динамики подъема уровня воды, существует реальная угроза подтопления приусадебных участков и жилых домов в вышеуказанных населенных пунктах. Черновка и Решеты уровень воды в реке повысился от 534 до 820 см., Черновка и Решеты уровень воды в реке повысился от 534 до 820 см., есть угроза подтопления садового общества «Рябинка».

В целях проведения предупредительных мероприятий в случае необходимости проведения аварийно-спасательных работ в вышеуказанные населенные пункты, в соответствии с ранее проведенными расчетами, выдвинуты силы и средства территориальной подсистемы РС ЧС Новосибирской области в составе 56 человек л/с и 15 ед. техники и плавсредств, в том числе плавающий транспортер «ПТС-4».

В Кочковский район, где складывается наиболее напряженная обстановка, старшим оперативной группы и направленных сил и средств назначен первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник Деменев А. В.

Осуществляется мониторинг на стационарных и временных гидропостах, авиаразведка с применением беспилотных летательных аппаратов, наземное и водное патрулирование. В населенных пунктах организовано информирование населения и оказание адресной помощи. При дальнейшем ухудшении обстановки спланировано увеличение группировки сил и средств по всем направлениям.