На дороги Челябинска вернулись 8 патрульных мотоциклов BMW

На дороги Челябинска вернулся полицейский мотовзвод — восемь патрульных мотоциклов BMW, оборудованных камерами, спутниковой связью и громкоговорителями, готовы к бою за безопасность дорожного движения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

В полиции отмечают: несмотря на еще довольно ветреную и холодную погоду, многие байкеры уже вовсю пробуют не прогревшийся весенний асфальт. За их скоростью и маневрами и призван следить мотовзвод ГИБДД.

С субботы, 15 апреля, в Челябинске работают восемь специализированных мотоциклов BMW, оснащенных всем необходимым для оперативной работы по надзору за дорожным движением. Техника имеет не только специальную окраску и проблесковые маяки с громкоговорящим устройством, но и оборудована современными средствами спутниковой связи и позиционирования.

Кроме того, на мотоциклах смонтировано оборудование для фото- и видеофиксации правонарушений, а имеющаяся аптечка позволяет оказать первую доврачебную помощь пострадавшим на месте ДТП.

Как показал опыт прошлых двух мотосезонов, аварийность с участием мототранспорта снизилась, а транспортная дисциплина водителей значительно повысилась. В 2016 году инспекторы на двух колесах выявили сотни нарушений ПДД, наказали десятки водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает: Правила дорожного движения обязательны для всех. Взаимное уважение — залог безопасного движения!