На дороги Челябинска вернулись 8 патрульных мотоциклов BMW
Несмотря на то, что мотосезон еще официально не открыт, многие байкеры уже вовсю пробуют не прогревшийся весенний асфальт.
Несмотря на то, что мотосезон еще официально не открыт, многие байкеры уже вовсю пробуют не прогревшийся весенний асфальт.
На дороги Челябинска вернулся полицейский мотовзвод — восемь патрульных мотоциклов BMW, оборудованных камерами, спутниковой связью и громкоговорителями, готовы к бою за безопасность дорожного движения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В полиции отмечают: несмотря на еще довольно ветреную и холодную погоду, многие байкеры уже вовсю пробуют не прогревшийся весенний асфальт. За их скоростью и маневрами и призван следить мотовзвод ГИБДД.
С субботы, 15 апреля, в Челябинске работают восемь специализированных мотоциклов BMW, оснащенных всем необходимым для оперативной работы по надзору за дорожным движением. Техника имеет не только специальную окраску и проблесковые маяки с громкоговорящим устройством, но и оборудована современными средствами спутниковой связи и позиционирования.
Кроме того, на мотоциклах смонтировано оборудование для фото- и видеофиксации правонарушений, а имеющаяся аптечка позволяет оказать первую доврачебную помощь пострадавшим на месте ДТП.
Как показал опыт прошлых двух мотосезонов, аварийность с участием мототранспорта снизилась, а транспортная дисциплина водителей значительно повысилась. В 2016 году инспекторы на двух колесах выявили сотни нарушений ПДД, наказали десятки водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция напоминает: Правила дорожного движения обязательны для всех. Взаимное уважение — залог безопасного движения!