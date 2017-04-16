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09:25 (мск), источник: dostup1.ru

На дороги Челябинска вернулись 8 патрульных мотоциклов BMW

Несмотря на то, что мотосезон еще официально не открыт, многие байкеры уже вовсю пробуют не прогревшийся весенний асфальт.

На дороги Челябинска вернулся полицейский мотовзвод — восемь патрульных мотоциклов BMW, оборудованных камерами, спутниковой связью и громкоговорителями, готовы к бою за безопасность дорожного движения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

В полиции отмечают: несмотря на еще довольно ветреную и холодную погоду, многие байкеры уже вовсю пробуют не прогревшийся весенний асфальт. За их скоростью и маневрами и призван следить мотовзвод ГИБДД.

С субботы, 15 апреля, в Челябинске работают восемь специализированных мотоциклов BMW, оснащенных всем необходимым для оперативной работы по надзору за дорожным движением. Техника имеет не только специальную окраску и проблесковые маяки с громкоговорящим устройством, но и оборудована современными средствами спутниковой связи и позиционирования.

Кроме того, на мотоциклах смонтировано оборудование для фото- и видеофиксации правонарушений, а имеющаяся аптечка позволяет оказать первую доврачебную помощь пострадавшим на месте ДТП.

Как показал опыт прошлых двух мотосезонов, аварийность с участием мототранспорта снизилась, а транспортная дисциплина водителей значительно повысилась. В 2016 году инспекторы на двух колесах выявили сотни нарушений ПДД, наказали десятки водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает: Правила дорожного движения обязательны для всех. Взаимное уважение — залог безопасного движения!

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