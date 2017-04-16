Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Частично признанная республика хочет присоединиться к России
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
09:24 (мск), источник: PROUFU.ru

Рустем Хамитов поздравил жителей республики с Пасхой

Глава Башкирии Рустем Хамитов поздравил всех жителей республики с Пасхой.

Источник: Proufu.ru

В своем поздравлении он подчеркнул, что в святую Пасху все православные Башкирии активно занимаются благотворительностью и просветительством, воспитанием молодежи. По его словам, такое единство особенно важно в многонациональной и многоконфессиональной республике.

«Этот праздник приходит к нам вместе с долгожданной весной как символ обновления и веры, дарит радость и надежду. Пасхальные торжества обращают нас к многовековым духовно-нравственным ценностям, объединяют верующих для проявления милосердия и помощи нуждающимся», — говорит глава республики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Южная Корея обещает «решительный» ответ на запуск ракеты в КНДР
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к коалиции против ИГ
СМИ: Трамп смотрел выход к прессе Лаврова и Тиллерсона в эфире
В Турции начался референдум по поправкам в Конституцию
Умер актер Клифтон Джеймс, известный по фильмам о Джеймсе Бонде
Стало известно имя «Мисс Россия-2017»
Спорт
Главные события субботы в европейском футболе Иско приносит победу «Реалу», рекорд Обамеянга, «Лейпциг» в Лиге чемпионов
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь