Рустем Хамитов поздравил жителей республики с Пасхой
Глава Башкирии Рустем Хамитов поздравил всех жителей республики с Пасхой.
Глава Башкирии Рустем Хамитов поздравил всех жителей республики с Пасхой.
В своем поздравлении он подчеркнул, что в святую Пасху все православные Башкирии активно занимаются благотворительностью и просветительством, воспитанием молодежи. По его словам, такое единство особенно важно в многонациональной и многоконфессиональной республике.
«Этот праздник приходит к нам вместе с долгожданной весной как символ обновления и веры, дарит радость и надежду. Пасхальные торжества обращают нас к многовековым