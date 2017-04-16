Рустем Хамитов поздравил жителей республики с Пасхой

В своем поздравлении он подчеркнул, что в святую Пасху все православные Башкирии активно занимаются благотворительностью и просветительством, воспитанием молодежи. По его словам, такое единство особенно важно в многонациональной и многоконфессиональной республике.

«Этот праздник приходит к нам вместе с долгожданной весной как символ обновления и веры, дарит радость и надежду. Пасхальные торжества обращают нас к многовековым духовно-нравственным ценностям, объединяют верующих для проявления милосердия и помощи нуждающимся», — говорит глава республики.