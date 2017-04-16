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09:59 (мск), источник: АиФ Владивосток

После Пасхи в Приморье будут бушевать два циклона

Южные и восточные районы края захватят штормовые вихри.

Два циклона, пробивающиеся к Приморью через Монголию и Китай, приведут к резкому ухудшению погоды 17 и 18 апреля, сообщает сайт «Маглипогода».

По прогнозам синоптиков, дождь начнется на юге края во второй половине дня 17 апреля. Вечером и ночью осадки распространятся и на восточную часть Приморья и существенно усилятся. Ветер на побережье может достигнуть штормовой силы — 20- 26 метров в секунду, местами до 30 метров в секунду. Большое количество осадков может привести к поднятию рек. Наибольшее количество осадков ожидается в Лазовском районе. От идей пересечь в это время Лазовский перевал следует отказаться.

Температура днем: от +6°С до +12°С, ночью от0°С до +7°С. Ночью она может резко понизиться, и дождь перейдет в снег. Ветер и осадки продолжатся в крае и 18 апреля.

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