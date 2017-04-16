Виктор Назаров поздравил жителей Омской области с Пасхой
Губернатор обратился к омичам с пожеланием душевного тепла и семейного уюта.
Губернатор обратился к омичам с пожеланием душевного тепла и семейного уюта.
Губернатор Омской области Виктор Назаров поздравил жителей региона с праздником Светлой Пасхи. Послание опубликовано на официальном сайте регионального правительства.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— На протяжении более двух тысяч лет Воскресение Христово являет торжество жизни, добра и света. Оно объединяет всех верующих духовной радостью. Христианские традиции, ставшие неотъемлемой частью нашей истории и культуры, служат прочным фундаментом для сохранения в обществе нравственных устоев, мира и согласия. В этот светлый день желаю всем душевного тепла и семейного уюта, доброго здоровья и благополучия!
Виктор Назаров также поздравил с Пасхой подписчиков своего Instagram. Он опубликовал фото пасхальных куличей и крашеных яиц с надписью «Христос воскрес!».
Напомним, что глава региона редко появляется на церковных праздниках, но соблюдает пост. За все время своей работы на посту губернатора Виктор Назаров ни разу не отстоял ночную службу, хотя несколько раз был замечен на ее торжественной части.