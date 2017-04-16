Виктор Назаров поздравил жителей Омской области с Пасхой

Губернатор Омской области Виктор Назаров поздравил жителей региона с праздником Светлой Пасхи. Послание опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— На протяжении более двух тысяч лет Воскресение Христово являет торжество жизни, добра и света. Оно объединяет всех верующих духовной радостью. Христианские традиции, ставшие неотъемлемой частью нашей истории и культуры, служат прочным фундаментом для сохранения в обществе нравственных устоев, мира и согласия. В этот светлый день желаю всем душевного тепла и семейного уюта, доброго здоровья и благополучия!

Виктор Назаров также поздравил с Пасхой подписчиков своего Instagram. Он опубликовал фото пасхальных куличей и крашеных яиц с надписью «Христос воскрес!».