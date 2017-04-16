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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Пасхой, отметив, что пасхальные торжества способствуют утверждению в обществе вечных духовных ценностей и идеалов, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"
Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов
Телеграмма президента РФ Владимира Путина
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Он также отметил «истинно подвижническую» работу Русской православной церкви, представителей других христианских конфессий, направленную на решение важных социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание детей, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. Кроме того, Путин подчеркнул их роль в сохранении богатейшего исторического и культурного наследия страны.

Православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. Это переходящий праздник, установленный еще в апостольское время, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю.

В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.

Комментарии
4
Сергей Донцов
таких называют подсвечники
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Сергей Донцов
спасибо ВВП на добром слове
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Андрей Гончаров
Во истину воскрес!
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