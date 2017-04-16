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09:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Крестный ход в Светлую Пасху прошел по центральным улицам города

Владивосток, 16 апреля, PrimaMedia.

Крестный ход прошел по центральным улицам города 16 апреля, в день Светлой Пасхи.

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фотографии
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фотографии
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фотографии

Православные верующие прошли традиционным маршрутом от Покровского кафедрального собора вниз по Океанскому проспекту к центральной площади, а церковная служба освятила Океанский проспект по пути движения крестного хода. Все подробности крестного хода в Светлую Пасху — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

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