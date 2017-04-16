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09:53 (мск), источник: Ежедневник.by

Христиане во всем мире отмечают праздник Пасхи

Христиане в это воскресенье отмечают праздник Пасхи — дня победы Христа над грехом и смертью.

Источник: Ежедневник.by

Дата Пасхи для каждого года вычисляется отдельно по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно, и только со II века праздник стал ежегодным.

В этом году Пасху отмечает одновременно весь христианский мир. Совпадение пасхалии (системы расчета даты Пасхи) у разных христианских конфессий происходит раз в несколько лет. Предыдущее такое совпадение пришлось на 2014 год, а в следующий раз восточные и западные христиане отметят Пасху вместе в 2025 году, отмечает «Интерфакс».

Различие в пасхалиях основано на разнице в вычислении дня весеннего равноденствия в юлианском и григорианском календарях, по которым соответственно живет большая часть восточных и западные христиане, а также на отказе католиков от правила несовпадения христианской Пасхи с еврейской.

В пасхальное воскресенье православные и католики возвращаются из церкви поутру и разговляются после длительного поста. Пасхальная трапеза у христиан самая богатая и изысканная: на стол ставятся крашеные яйца, куличи, творог, мясо. Куличи пекут из сдобного теста с добавлением орехов, изюма и пряностей.

Сохранилась древняя традиция: в этот праздник верующие дарят друг другу окрашенные яйца, которые символизируют источник вечной жизни. По преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают. В тот же миг яйцо побагровело.

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