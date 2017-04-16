Пасха: что мы знаем о традициях главного православного праздника
Как рассчитывается дата праздника, почему красный является его главным цветом и что символизируют пасхальные яйца.
Как рассчитывается дата праздника, почему красный является его главным цветом и что символизируют пасхальные яйца.
16 апреля православные христиане отмечают праздник Пасхи — важнейший и один из самых светлых в христианской традиции. Церковное празднование длится 40 дней, однако основные торжества происходят в течение самого пасхального воскресенья.
Праздник Светлого Воскресения
Пасха неразрывно связана с темой возрождения, перехода от смерти к жизни. Согласно христианской традиции, Иисус Христос был распят и во искупление грехов людских в мучениях умер в пятницу, сразу после чего тело его было погребено. У его гроба был установлен специальный караул. Однако когда на рассвете воскресенья
Мария Магдалина, испугавшись, что тело Христа было перенесено в неизвестное место, обратилась к Петру и другим ученикам его. Когда все они вновь явились к опустевшему гробу, Марии Магдалине явился сам Иисус Христос, сказавший, что он восходит к Отцу своему. В тот же день весть о Светлом Воскресении Христовом распространилась среди верующих.
Как вычисляется дата праздника
Центральное событие в христианском календаре — Пасха — является праздником преходящим: ее дата меняется из года в год и зависит от солнечного и лунного календарей. Кроме того,
Для того чтобы определить точную дату празднования, применяется сложная система расчета.
Если первое весеннее полнолуние выпадает как раз на воскресенье, то Пасха будет праздноваться уже через неделю, если же само полнолуние наступает раньше 21 марта, то праздник будет рассчитываться от следующей полной луны.
От даты празднования зависят и даты Великого поста, предшествующего Пасхе. Именно на его последнюю — Страстную — неделю приходится основная подготовка к торжествам.
Самая светлая служба
Пасхальная служба — самая светлая и радостная в церковном календаре. Вечером накануне праздника верующие собираются в храме, откуда в полночь отправляется праздничный крестный ход. После того как крестный ход с песнопениями обходит территорию вокруг храма, начинается пасхальная заутреня и литургия.
Неотъемлемым элементом праздника являются специальные красные свечи.
Огонь — еще один важный символ праздника, означающий очищение и свет. В Россию из Иерусалима ежегодно специальным рейсом доставляется Благодатный огонь, который выносят из Гроба Господня во время богослужения, совершаемого в храме Воскресения Христова. Вынос Благодатного огня символизирует собой выход из Гроба Господня воскресшего Иисуса Христа (Света Истинного).
Символами жизни в пасхальной традиции являются куличи и яйца.
Яйца, кулич и пасха
Пасхальная трапеза, первая после окончания Великого поста, всегда является пышной и праздничной. На столе в этот день неизменно присутствуют кулич, творожная пасха и яйца. При этом каждый из этих элементов имеет особый смысл.
Кроме того, считается, что Мария Магдалина, пробившись к императору Тиберию, преподнесла ему единственный подарок, который могла себе позволить, — крашеное яйцо.
Сегодня яйца красят в самые разные цвета, но традиционным
Куличи, а также пасхи и яйца традиционно приносят на освещение в субботу. Однако специальная молитва существует лишь на освящение сыра (пасхи) и яиц, а вот отдельной молитвы на освящение кулича нет.
Творожная пасха, как и крашеные яйца, символизирует собой Гроб Господний, но уже
Христосование и Красная горка
Начиная с пасхальной ночи и в течение последующих 40 дней верующие христосуются. Согласно заветам апостолов, при встрече принято говорить — «Христос воскресе!», в качестве ответа — «Воистину воскресе!», при этом троекратно целуясь. Пасхальными яйцами также принято христосоваться, разбивая их друг о друга, подобно троекратному поцелую.
Кроме того, в этот день принято приносить дары в больницы, приюты, тюрьмы и подавать милостыню. Считается, что для того, чтобы земля была плодородной, нужно прокатить по ней пасхальные яйца — отсюда пошел обычай катать яйца с горки наперегонки. В царской России эти развлечения растягивались на 2−3 недели и назывались Красная горка. Обычай жив до сих пор, хотя сегодня чаще всего эти развлечения приходятся именно на пасхальное воскресенье.