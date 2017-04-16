С. Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Пасхой. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Пасхой. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
«Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением. Желаю добра, любви, взаимоуважения и мира вашему дому», — написал С. Собянин.
В этом году Пасха отмечается 16 апреля. С 12 по 23 апреля в столице проходит фестиваль «Пасхальный дар» на 24 площадках в центре города и на 19 в городских парках.