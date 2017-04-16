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10:09 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

С. Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Пасхой. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

Источник: Reuters

«Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением. Желаю добра, любви, взаимоуважения и мира вашему дому», — написал С. Собянин.

В этом году Пасха отмечается 16 апреля. С 12 по 23 апреля в столице проходит фестиваль «Пасхальный дар» на 24 площадках в центре города и на 19 в городских парках.

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