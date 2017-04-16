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10:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дождь будет идти в Иркутске на предстоящей неделе

Днем ожидается до +16°С.

Источник: IrkutskMedia.ru

Синоптики прогнозируют дождь в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура днем до +16°С, ночью +2…+5°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 17 апреля, в Иркутске малооблачно. Температура днем +16°C. Ветер южный 3 м/с.

Во вторник, 18 апреля, днем в столице Приангарья малооблачно, дождь. Температура до +8°C. Ветер северо-западный 7 м/с.

В среду, 19 апреля, малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура +11°C. Ветер северо-западный 5 м/с.

В четверг, 20 апреля, в столице Приангарья малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +13°C. Ветер южный 4 м/с.

В пятницу, 21 апреля, в Иркутске облачно, возможен небольшой дождь. За окном будет +8°C. Ветер северо-западный 4 м/с.

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