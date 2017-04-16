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14:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии потеплеет до 15 градусов

УФА, 16 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В начале следующей недели в республике потеплеет до 15 градусов. При этом дождливая погода в регионе сохранится, сообщает Башгидромет.

Источник: Башинформ

По данным синоптиков, 17 апреля местами пройдет небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер западный, 8−13 метров в секунду. При порывах — до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — 3+2 градуса. Днем воздух прогреется до 7−12 градусов тепла.

18 апреля вновь прогнозируется местами небольшой дождь, в северных районах до умеренного. Ветер юго-западный, западный 8−13 метров в секунду. Ночью порывы — до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0 + 5 градусов. Днем — от + 5 до 10 тепла. По югу республики воздух прогреется до 15 градусов тепла.

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