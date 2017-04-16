Сотни воронежцев встретили Пасху в Благовещенском соборе

Сотни воронежцев встретили Пасху в Благовещенском кафедральном соборе, сообщил пресс-центр облправителства. Вместе с горожанами в храме присутствовали губернатор Алексей Гордеев и его супруга Татьяна Гордеева. Торжественное богослужение прошло в ночь на воскресенье, 16 апреля.

Богослужение возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвестил о приближении Воскресения Христова. В полночь священнослужители и прихожане прошли крестным ходом вокруг храма. После этого в соборе прошла пасхальная заутреня, а затем — Божественная литургия.