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11:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Сотни воронежцев встретили Пасху в Благовещенском соборе

Священнослужители и прихожане прошли крестным ходом вокруг храма.

Сотни воронежцев встретили Пасху в Благовещенском кафедральном соборе, сообщил пресс-центр облправителства. Вместе с горожанами в храме присутствовали губернатор Алексей Гордеев и его супруга Татьяна Гордеева. Торжественное богослужение прошло в ночь на воскресенье, 16 апреля.

Богослужение возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвестил о приближении Воскресения Христова. В полночь священнослужители и прихожане прошли крестным ходом вокруг храма. После этого в соборе прошла пасхальная заутреня, а затем — Божественная литургия.

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