Игорь Додон: пусть свет праздников сделает ясными наши лица и мысли

«Уважаемые христиане!

Порадуемся вместе Воскресению Господню и этим красивым пасхальным праздникам.

Пусть доброта, надежда и готовность к прощению, которые мы выражаем в эти дни, сопровождают нас весь год.

Будем терпимее и благосклоннее друг к другу так, как надлежит истинным христианам, и не забудем, что все мы являемся частью одного народа, одной общины.

Нас слишком мало, и мы слишком близки исторически, чтобы враждовать друг с другом.

Пусть свет этих праздников сделает ясными наши лица и наши мысли.

Христос воскрес!