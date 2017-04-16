Игорь Додон: пусть свет праздников сделает ясными наши лица и мысли
КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей нашей страны с Пасхой. Вот, что он написал в социальных сетях:
КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей нашей страны с Пасхой. Вот, что он написал в социальных сетях:
«Уважаемые христиане!
Порадуемся вместе Воскресению Господню и этим красивым пасхальным праздникам.
Пусть доброта, надежда и готовность к прощению, которые мы выражаем в эти дни, сопровождают нас весь год.
Будем терпимее и благосклоннее друг к другу так, как надлежит истинным христианам, и не забудем, что все мы являемся частью одного народа, одной общины.
Нас слишком мало, и мы слишком близки исторически, чтобы враждовать друг с другом.
Пусть свет этих праздников сделает ясными наши лица и наши мысли.
Христос воскрес!