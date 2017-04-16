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10:21 (мск), источник: Sputnik.md

Игорь Додон: пусть свет праздников сделает ясными наши лица и мысли

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей нашей страны с Пасхой. Вот, что он написал в социальных сетях:

Источник: Sputnik.md

«Уважаемые христиане!

Порадуемся вместе Воскресению Господню и этим красивым пасхальным праздникам.

Пусть доброта, надежда и готовность к прощению, которые мы выражаем в эти дни, сопровождают нас весь год.

Будем терпимее и благосклоннее друг к другу так, как надлежит истинным христианам, и не забудем, что все мы являемся частью одного народа, одной общины.

Нас слишком мало, и мы слишком близки исторически, чтобы враждовать друг с другом.

Пусть свет этих праздников сделает ясными наши лица и наши мысли.

Христос воскрес!

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