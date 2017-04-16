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10:23 (мск), источник: РИА Новости

На Пушкинской площади стартует фестиваль «Город добра»

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На Пушкинская площадь с 16 по 23 апреля пройдет фестиваль «Город добра»: ежедневно будут проводится благотворительные концерты и мастер-классы, сообщает портал mos.ru.

Источник: РИА Новости

В воскресенье, 16 апреля, фестиваль откроется четырехчасовым пасхальным концертом. Перед зрителями выступят ансамбль «Эйдос», Большой детский хор имени В. С. Попова, Московский казачий хор и молодежный хор Высоко-Петровского монастыря.

Всего за восемь дней на сцене площадки пройдет более 20 концертов и театральных постановок, участие в которых примут самые разные артисты, включая и людей с ограниченными возможностями здоровья

Кроме того, 17, 22 и 23 апреля состоятся открытые занятия по танцевальной терапии для всех желающих.

В заключительные выходные фестиваля — 22 и 23 апреля — на Пушкинской площади откроется инклюзивная площадка терапевтического спорта «Лыжи мечты. Ролики». Под руководством профессиональных тренеров юные москвичи, в том числе с ограничениями по здоровью, смогут освоить азы катания на роликовых коньках.

Наш проект научит всех детей без исключения быть добрее и внимательнее к окружающим. А детям с ограничениями по здоровью еще и поможет почувствовать себя более раскованными, более уверенными в себе
Юлия Герасимова
Менеджер проектов программы «Лыжи мечты»
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