На Пушкинской площади стартует фестиваль «Город добра»

В воскресенье, 16 апреля, фестиваль откроется четырехчасовым пасхальным концертом. Перед зрителями выступят ансамбль «Эйдос», Большой детский хор имени В. С. Попова, Московский казачий хор и молодежный хор Высоко-Петровского монастыря.

Всего за восемь дней на сцене площадки пройдет более 20 концертов и театральных постановок, участие в которых примут самые разные артисты, включая и людей с ограниченными возможностями здоровья

Всего за восемь дней на сцене площадки пройдет более 20 концертов и театральных постановок, участие в которых примут самые разные артисты, включая и людей с ограниченными возможностями здоровья

Кроме того, 17, 22 и 23 апреля состоятся открытые занятия по танцевальной терапии для всех желающих.

В заключительные выходные фестиваля — 22 и 23 апреля — на Пушкинской площади откроется инклюзивная площадка терапевтического спорта «Лыжи мечты. Ролики». Под руководством профессиональных тренеров юные москвичи, в том числе с ограничениями по здоровью, смогут освоить азы катания на роликовых коньках.