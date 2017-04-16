На Пушкинской площади стартует фестиваль «Город добра»
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На Пушкинская площадь с 16 по 23 апреля пройдет фестиваль «Город добра»: ежедневно будут проводится благотворительные концерты и
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На Пушкинская площадь с 16 по 23 апреля пройдет фестиваль «Город добра»: ежедневно будут проводится благотворительные концерты и
В воскресенье, 16 апреля, фестиваль откроется четырехчасовым пасхальным концертом. Перед зрителями выступят ансамбль «Эйдос», Большой детский хор имени В. С. Попова, Московский казачий хор и молодежный хор
Кроме того, 17, 22 и 23 апреля состоятся открытые занятия по танцевальной терапии для всех желающих.
В заключительные выходные фестиваля — 22 и 23 апреля — на Пушкинской площади откроется инклюзивная площадка терапевтического спорта «Лыжи мечты. Ролики». Под руководством профессиональных тренеров юные москвичи, в том числе с ограничениями по здоровью, смогут освоить азы катания на роликовых коньках.
Наш проект научит всех детей без исключения быть добрее и внимательнее к окружающим. А детям с ограничениями по здоровью еще и поможет почувствовать себя более раскованными, более уверенными в себе