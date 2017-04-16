Прогноз погоды на сегодня: в Молдове на Пасху ожидаются дожди

По прогнозам синоптиков, местами пройдут грозовые дожди. Но в целом резкого похолодания не будет. В Кишиневе ожидается + 18 С, в Оргееве и Бендерах + 17 С. На севере страны — в Бельцах будет + 15 С.

Атмосферное давление в норме, ветер западный, слабый до умеренного.

Примет на Пасху всегда существовало множество, так как с этим праздником связывалось множество надежд: на выздоровление, урожай, замужество и так далее.

Если в Пасхальное воскресение пройдет «грибной дождь», то лето будет теплое, но дождливое. А если облачно, но без дождя, то лето будет холодное, но засушливое. Если к Пасхе появились первые весенние цветы, то будет богатый урожай хлеба.