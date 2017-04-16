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14:24 (мск), источник: ИА REGNUM

Челябинск: последний снег и первая трава — фоторепортаж

Столица Южного Урала — Челябинск — просыпается от зимнего сна, приводит себя в порядок, встречает весну.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Обстановка на улицах, площадях и в скверах мегаполиса — в фоторепортаже.

В центре города одной из архитектурной достопримечательностью является театр драмы имени Наума Орлова. Перед фасадом здания службы навели порядок, а на задворках комплекса строений снег после зимы исчезает естественным путем. Такова картина для большинства социально значимых объектов, расположенных в центре.

В парках и скверах снегу также предстояло растаять самостоятельно, однако пешеходные дорожки и тротуары были очищены.

Если основные, центральные места Челябинска, самые известные и проходные как-то были приведены в порядок, то состояние объектов, находящихся чуть поодаль от центральных мест и улиц, говорило о том, что до коммунального благополучия и порядка мегаполису еще далеко. А возле некоторых объектов даже было опасно. Гололедица, появляющаяся, как правило, на стороне, где не проходят солнечные лучи, не позволила горожанам расслабиться и наслаждаться приходом весны, наоборот, заставила повысить внимательность, ибо несобранность могла закончиться печально.

Подобное положение и возле городской библиотеки имени А. С. Пушкина, где с начала года не очищался от снега тротуар возле корпусов учреждения. К весне сформировался плотный слой наледи, которая естественным образом таяла, доставляя массу проблем пешеходам, в том числе и пожилым.

За центром города все же присматривали и приводили в порядок некоторые социально-значимые культурные объекты, а на второстепенных улицах и во дворах домов весна вступила в свои права практически без участия человека.

Сошедший снег во дворах челябинских домов оголил «творчество масс», причем, как правило, молодой части. Граффити на стенах домов показывают, что молодежь что-то ищет, пытается выразить свое содержание в форме настенной росписи в городских кварталах. Надписи сподвигают на философские размышления о происходящих процессах в обществе, о морали и будущем, которое неизбежно наступит.

Сейчас снег практически растаял. Уборкой города занимаются предприятия ЖКХ. Конечно, ни о каком энтузиазме работников, практически все из которых — мигранты, говорить не приходится. Люди отбывают рабочее время, худо-бедно выполняя свои обязанности, чтобы заработать небольшие деньги для выживания себя и своей семьи.

Работают на улицах и транспортных магистралях Челябинска автоматические уборщики — «дорожные пылесосы».

Весна наступила, город практически избавился от снега, автомобилисты переобувают автомашины, а горожане — меняют одежду и обувь. Коммунальные службы продолжают понемногу устранять беспорядок, который, кстати, появляется не без участия жителей мегаполиса.

Субботники Челябинску ещё предстоят. Но уже можно наслаждаться первой зеленой травкой на солнечной стороне центральных улиц.

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