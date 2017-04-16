Челябинск: последний снег и первая трава — фоторепортаж
Столица Южного Урала — Челябинск — просыпается от зимнего сна, приводит себя в порядок, встречает весну.
Столица Южного Урала — Челябинск — просыпается от зимнего сна, приводит себя в порядок, встречает весну.
Обстановка на улицах, площадях и в скверах мегаполиса — в фоторепортаже.
В центре города одной из архитектурной достопримечательностью является театр драмы имени Наума Орлова. Перед фасадом здания службы навели порядок, а на задворках комплекса строений снег после зимы исчезает естественным путем. Такова картина для большинства социально значимых объектов, расположенных в центре.
В парках и скверах снегу также предстояло растаять самостоятельно, однако пешеходные дорожки и тротуары были очищены.
Если основные, центральные места Челябинска, самые известные и проходные
Подобное положение и возле городской библиотеки имени А. С. Пушкина, где с начала года не очищался от снега тротуар возле корпусов учреждения. К весне сформировался плотный слой наледи, которая естественным образом таяла, доставляя массу проблем пешеходам, в том числе и пожилым.
За центром города все же присматривали и приводили в порядок некоторые
Сошедший снег во дворах челябинских домов оголил «творчество масс», причем, как правило, молодой части. Граффити на стенах домов показывают, что молодежь
Сейчас снег практически растаял. Уборкой города занимаются предприятия ЖКХ. Конечно, ни о каком энтузиазме работников, практически все из которых — мигранты, говорить не приходится. Люди отбывают рабочее время,
Работают на улицах и транспортных магистралях Челябинска автоматические уборщики — «дорожные пылесосы».
Весна наступила, город практически избавился от снега, автомобилисты переобувают автомашины, а горожане — меняют одежду и обувь. Коммунальные службы продолжают понемногу устранять беспорядок, который, кстати, появляется не без участия жителей мегаполиса.
Субботники Челябинску ещё предстоят. Но уже можно наслаждаться первой зеленой травкой на солнечной стороне центральных улиц.