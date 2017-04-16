В Перми Тотальный диктант на «отлично» написали 194 человека
Их награждение пройдёт 27 апреля в Театре кукол.
Их награждение пройдёт 27 апреля в Театре кукол.
194 человека написали на «отлично» Тотальный диктант в Перми. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Участники Тотального диктанта в Перми смогут получить свои работы, а также консультации филологов, в библиотеке им. Горького (Ленина, 70)
Напомним, в Перми Тотальный диктант 8 апреля написали 2977 человек. Автором текста стал известный писатель Леонид Юзефович, который провёл в Перми детство и молодость.