В Перми Тотальный диктант на «отлично» написали 194 человека

194 человека написали на «отлично» Тотальный диктант в Перми. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Участники Тотального диктанта в Перми смогут получить свои работы, а также консультации филологов, в библиотеке им. Горького (Ленина, 70) 17—20 апреля с 18.00 до 20.00. Награждение отличников пройдёт 27 апреля в Театре кукол.

Напомним, в Перми Тотальный диктант 8 апреля написали 2977 человек. Автором текста стал известный писатель Леонид Юзефович, который провёл в Перми детство и молодость.