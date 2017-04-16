10-летний школьник из Знаменска нашелся в больнице Волжского

Известно, что 10-летнего школьника на трассе по направлению к Волжскому подобрали местные жители. Никаких видимых повреждений на теле мальчика не обнаружено, его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что юный житель Знаменска пропал 12 апреля после тренировки в спортивной секции. До вчерашнего дня о местонахождении школьника ничего не было известно. Сообщалось только, что 13 апреля ребенок был замечен около одного из магазинов Знаменска. Далее его след терялся.

Причины, по которым школьник покинул Знаменск и отправился в другой город, предстоит выяснить полицейским.