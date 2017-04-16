Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Малахов пригрозил депутату разоблачением в эфире - СМИ
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Полюс холода
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13:22 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

10-летний школьник из Знаменска нашелся в больнице Волжского

Учащийся третьего класса города Знаменска Волгоградской области, пропавший 12 апреля, найден живым в одной из больниц Волжского, сообщает ВДТВ.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Известно, что 10-летнего школьника на трассе по направлению к Волжскому подобрали местные жители. Никаких видимых повреждений на теле мальчика не обнаружено, его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что юный житель Знаменска пропал 12 апреля после тренировки в спортивной секции. До вчерашнего дня о местонахождении школьника ничего не было известно. Сообщалось только, что 13 апреля ребенок был замечен около одного из магазинов Знаменска. Далее его след терялся.

Причины, по которым школьник покинул Знаменск и отправился в другой город, предстоит выяснить полицейским.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Вашингтоне взрыв ракеты КНДР назвали «хорошей новостью»
Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой
Матвиенко призвала провести расследование атаки в Идлибе
Число жертв теракта в Алеппо достигло 112
В РФ заблокировали нарушающие тайну переписки интернет-ресурсы
На митинге против Трампа в Калифорнии задержали 20 демонстрантов
В Москве назвали победительницу конкурса «Мисс Россия-2017»
Спорт
Третья попытка Моуринью: анонс матча МЮ — «Челси» Представляем центральное событие 33-го тура чемпионата Англии
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь