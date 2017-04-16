Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Плохой начальник полезен для подчиненных
Что такое умный дом?
Ученые обнаружили под Марианской впадиной нечто удивительное
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Западные эксперты доказали вину ВСУ в падении Boeing МН17 – СМИ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12:19 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре вводят запрет на рыбалку

Нерестовое ограничение на рыбную ловлю в Самарской области вступает в силу с 1 мая 2017 года.

Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщает о нерестовом запрете в Самарской области.

Запрет на рыбную ловлю будет действовать до 30 июня. В период нерестового запрета рыбной ловли все виды рыбалки запрещены, кроме ловли с берега на поплавочную или донную удочку с количеством крючков не более двух штук у одного человека.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
В Вашингтоне взрыв ракеты КНДР назвали «хорошей новостью»
Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой
Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к коалиции против ИГ
Матвиенко выступила за расследование инцидента с химоружием
В Турции начался референдум по поправкам в Конституцию
Во время протестов против Трампа в США задержаны 20 человек
В Москве назвали победительницу конкурса «Мисс Россия-2017»
Спорт
Третья попытка Моуринью: анонс матча МЮ — «Челси» Представляем центральное событие 33-го тура чемпионата Англии
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь