В Самаре вводят запрет на рыбалку

Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщает о нерестовом запрете в Самарской области.

Запрет на рыбную ловлю будет действовать до 30 июня. В период нерестового запрета рыбной ловли все виды рыбалки запрещены, кроме ловли с берега на поплавочную или донную удочку с количеством крючков не более двух штук у одного человека.