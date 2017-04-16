Ветер в Омске срывает шифер с крыш и гнет столбы
Омичи предупреждают друг друга об опасностях через соцсети.
Омичи предупреждают друг друга об опасностях через соцсети.
Сегодня, 16 апреля, в Омск пришел циклон, который принес с собой дожди и ветер. Местами его порывы достигают 17−22 м/с. В такую погоду опасно находиться на улице. Омичи через соцсети предупреждают друг друга о различных ЧП.
Так, в паблике Омск Live омич сообщил, что с крыши дома № 15 на улице Малунцева порыв ветра сорвал металлический профиль. По словам очевидца, ЧП произошло около 10 утра. К счастью, никто не пострадал. В это время на улице не было прохожих.
Кроме того, омичи сообщают, что в Авиагородке у магазина «Магнит» ветер сдул бетонный столб. Там также обошлось без жертв.
По данным синоптиков, дождливая погода и ветер сохранятся в Омске и завтра. Местами пройдет мокрый снег.