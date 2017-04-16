Диетолог: Самая большая угроза для организма — неправильный выход из поста

Так православные христиане готовятся физически и особенно духовно к Воскресению Господню. Пост — это время, когда организм лишен белков животного происхождения. Поэтому диетологи предупреждают, что мы должны быть осторожными с тем, что едим в течение этого периода, и как потом переходим к сбалансированному питанию.

По просьбе NOI.md диетолог Луминица Сувейкэ, директор муниципального Центра общественного здравоохранения, дала несколько рекомендаций. Она посоветовала медленный переход к потреблению продуктов животного происхождения. По ее словам, период возврата должен длиться столько сколько длился пост, но не менее двух недель.

«В период поста организм не получает белки животного происхождения, к которым он привык, так что как только он опять их начинает получать, будет склонен хранить излишки в виде жировых отложений. Поэтому ни в коем случае не следует переходить непосредственно от поста к блюдам, характерным для праздников или обычной диеты», — говорит диетолог.

В то же время она рекомендует здоровый способ введения мяса в рацион: «Отличный способ вновь ввести мясо в рацион после поста — это есть супы из курятины, индюшатины или легкие говяжьи бульоны. Супы увлажняет организм и полезны для пищеварения, особенно после периода поста».

Постепенное введение пищевых продуктов животного происхождения имеет решающее значение, когда речь идет о правильном выходе из поста. В противном случае, наш организм будет сталкиваться с целым рядом серьезных последствий для здоровья.

«Помимо того, что существует риск накопления веса, мы можем получить расстройство желудка. Самым серьезным последствием неправильного выхода из периода поста является панкреатит. Каждый человек, который игнорирует необходимость медленного возвращения к обычному питанию, столкнется с этой проблемой; даже если клинические симптомы отсутствуют, то функциональные дают о себе знать, — предупреждает диетолог Луминица Сувейкэ.