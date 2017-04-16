Мавзолей Ленина откроют для посетителей 18 апреля

Между тем источник, осведомленный о ходе регламентных работ, ранее сообщил «Интерфаксу», что они связаны, прежде всего, с обеспечением сохранности забальзамированного тела Владимира Ленина.

Плановая профилактика в мавзолее проводится, как правило, раз в два года. В последний раз мавзолей Ленина закрывали с этой целью в феврале-апреле 2015 года

Плановая профилактика в мавзолее проводится, как правило, раз в два года. В последний раз мавзолей Ленина закрывали с этой целью в феврале-апреле 2015 года

По словам источника, в этот раз профилактические работы велись именно с телом вождя. Но костюм, в который одет Ленин, не меняли, поскольку «переодевание» происходит раз в несколько лет. Весь период профилактических работ тело Ленина находилось в мавзолее.

Работы с забальзамированным телом Ленина ведут специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) и Лаборатории медико-биологических структур. «Регламентные работы с телом Ленина являются уникальным научным экспериментом. Они проводятся на протяжении многих десятилетий. Научная школа, которая занимается этой деятельностью, сложилась в середине 20-х годов», — отметил источник.

Специалисты подчеркивают, что благодаря новейшим достижениям науки, тело Ленина, забальзамированное в 1924 году, находится в удовлетворительном состоянии и может сохраняться неопределенно долгое время.

Говоря о здании мавзолея, источник отметил, что в настоящее время все расположенные в нем системы работают штатно, фундамент не испытывает внешнего негативного воздействия.

Собеседник агентства напомнил, что в 2013 году в мавзолее были проведены масштабные реконструкционные работы, позволившие устранить крен в фундаменте здания и провести в нем гидроизоляцию. Ремонт продолжался более восьми месяцев.