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11:28 (мск), источник: Интерфакс

Мавзолей Ленина откроют для посетителей 18 апреля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Мавзолей Ленина на Красной площади открывается 18 апреля для доступа посетителей после двух месяцев плановых профилактических работ, сообщили «Интерфаксу» в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральный службы охраны (ФСО).

Источник: РИА "Новости"

Характер проведенных работ в ЦОС ФСО агентству комментировать отказались.

Между тем источник, осведомленный о ходе регламентных работ, ранее сообщил «Интерфаксу», что они связаны, прежде всего, с обеспечением сохранности забальзамированного тела Владимира Ленина.

Плановая профилактика в мавзолее проводится, как правило, раз в два года. В последний раз мавзолей Ленина закрывали с этой целью в феврале-апреле 2015 года

По словам источника, в этот раз профилактические работы велись именно с телом вождя. Но костюм, в который одет Ленин, не меняли, поскольку «переодевание» происходит раз в несколько лет. Весь период профилактических работ тело Ленина находилось в мавзолее.

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Работы с забальзамированным телом Ленина ведут специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) и Лаборатории медико-биологических структур. «Регламентные работы с телом Ленина являются уникальным научным экспериментом. Они проводятся на протяжении многих десятилетий. Научная школа, которая занимается этой деятельностью, сложилась в середине 20-х годов», — отметил источник.

Специалисты подчеркивают, что благодаря новейшим достижениям науки, тело Ленина, забальзамированное в 1924 году, находится в удовлетворительном состоянии и может сохраняться неопределенно долгое время.

Говоря о здании мавзолея, источник отметил, что в настоящее время все расположенные в нем системы работают штатно, фундамент не испытывает внешнего негативного воздействия.

Собеседник агентства напомнил, что в 2013 году в мавзолее были проведены масштабные реконструкционные работы, позволившие устранить крен в фундаменте здания и провести в нем гидроизоляцию. Ремонт продолжался более восьми месяцев.

В обычные дни мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00
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