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12:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм запланированы в Нижнем Новгороде на 17 и 19 апреля

Это связано с профилактическими работами.

Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм запланированы в Нижнем Новгороде на 17 и 19 апреля.

Как сообщает Нижегородский филиал РТРС, ограничение вещания связано с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород» филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Согласно информации, 17 апреля с 02:00 до 04:59 по московскому времени ожидаются перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2) и аналогового канала «Россия-К»; до 11:45 — аналоговых каналов «Россия-1», «Петербург-5 канал», «Первый канал» и радиостанций «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «Серебряный дождь».

19 апреля с 02:00 до 10:00 по московскому времени будет ограничено вещание аналоговых каналов «Россия-К», «Матч ТВ», «Домашний», «РЕН ТВ», «Ю», «Звезда», «Disney» и радиостанции «DFM». Также в утренние часы ожидаются перерывы трансляции аналоговых каналов «СТС», «Че», «ТВ Центр», «Россия-24» и радиостанций «Наше радио» и «Love radio». До 14:00 будут недоступны сигналы аналоговых каналов «ТНТ», «ТВ 3», «ТНТ-4» и «Пятница» и «ННТВ».

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