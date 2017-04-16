В Молдове ожидается похолодание
В Молдове ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков, во вторник и пятницу ночью на поверхности почвы возможны заморозки до минус двух градусов.
В Молдове ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков, во вторник и пятницу ночью на поверхности почвы возможны заморозки до минус двух градусов.
Кроме того, до следующих выходных ожидаются дожди и сильный ветер. Днём столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов.
Синоптики говорят, что заморозки могут негативно сказаться на будущем урожае.