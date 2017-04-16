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11:42 (мск), источник: Publika.md

В Молдове ожидается похолодание

В Молдове ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков, во вторник и пятницу ночью на поверхности почвы возможны заморозки до минус двух градусов.

Источник: Publika.md

Кроме того, до следующих выходных ожидаются дожди и сильный ветер. Днём столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов.

Синоптики говорят, что заморозки могут негативно сказаться на будущем урожае.

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