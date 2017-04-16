Сотрудники МВД поздравили граждан с пасхальными праздниками
Сотрудники Министерства внутренних дел поздравили граждан страны со светлым праздником. Они сняли несколько сюжетов, где исполнили пасхальные песни.
Сотрудники Министерства внутренних дел поздравили граждан страны со светлым праздником. Они сняли несколько сюжетов, где исполнили пасхальные песни.
«От имени всей большой семьи министерства внутренних дел желаем вам в светлый праздник Воскресения Христова собраться в кругу семьи с добрыми мыслями и благодатным огнем в душе. Любите и совершайте добрые поступки. Светлой Пасхи. Христос воскрес!», — сказал глава МВД Александр Жиздан.
И Национальная патрульная инспекция подготовила видеообращение с поздравлениями.