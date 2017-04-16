Пасхальная ночь в Крыму прошла без происшествий — МЧС

Силы и средства МЧС во время ночных праздничных служб находились в повышенной готовности. Всего привлекалось более 10 пожарных подразделений.
Как отметил глава чрезвычайного ведомства Сергей Шахов, со стороны МЧС были предприняты все необходимые меры, для обеспечения безопасности.
«В городах Крыма праздник прошел без происшествий, в том числе благодаря усиленному контролю со стороны МЧС Крыма. Во время своего дежурства сотрудники чрезвычайного ведомства проводили профилактические беседы с крымчанами о пожарной безопасности, а также раздавали желающим памятки и брошюры о необходимых действиях в случае возникновения пожаров и различных чрезвычайных ситуаций», — цитирует Шахова пресс-служба МЧС Крыма.