Пасхальная ночь в Крыму прошла без происшествий — МЧС

Силы и средства МЧС во время ночных праздничных служб находились в повышенной готовности. Всего привлекалось более 10 пожарных подразделений.

Как отметил глава чрезвычайного ведомства Сергей Шахов, со стороны МЧС были предприняты все необходимые меры, для обеспечения безопасности.