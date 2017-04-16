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19:09 (мск), источник: РИА Крым

Пасхальная ночь в Крыму прошла без происшествий — МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости (Крым). Ночные пасхальные богослужения в Крыму прошли без происшествий. Порядок в более чем 600 храмах региона обеспечивали пожарные, спасатели и члены добровольных пожарных дружин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Источник: РИА "Новости"

Силы и средства МЧС во время ночных праздничных служб находились в повышенной готовности. Всего привлекалось более 10 пожарных подразделений.

Как отметил глава чрезвычайного ведомства Сергей Шахов, со стороны МЧС были предприняты все необходимые меры, для обеспечения безопасности.

«В городах Крыма праздник прошел без происшествий, в том числе благодаря усиленному контролю со стороны МЧС Крыма. Во время своего дежурства сотрудники чрезвычайного ведомства проводили профилактические беседы с крымчанами о пожарной безопасности, а также раздавали желающим памятки и брошюры о необходимых действиях в случае возникновения пожаров и различных чрезвычайных ситуаций», — цитирует Шахова пресс-служба МЧС Крыма.

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