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12:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гидрометцентр предупредил о заморозках

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Гидрометцентр Украины предупредил о заморозках на большей территории Украины ночью на понедельник, 17 апреля.

Источник: "РИА Новости" Украина

На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 16 апреля в большинстве областей на левом берегу Днепра на почве заморозки 0−5 градусов.

Отмечается, что ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе также заморозки.

Ранее синоптики сообщили, что в Пасху в Украине будет дождливо и прохладно.

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