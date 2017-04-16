Гидрометцентр предупредил о заморозках

На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 16 апреля в большинстве областей на левом берегу Днепра на почве заморозки 0−5 градусов.

Отмечается, что ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе также заморозки.

Ранее синоптики сообщили, что в Пасху в Украине будет дождливо и прохладно.