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11:58 (мск), источник: Publika.md

Недалеко от села Бардар зацвела одна из крупнейших в Молдове плантаций тюльпанов

Десять тысяч голландских тюльпанов зацвели неподалёку от села Бардар Яловенского района. Выращивает растения семья Лукица. Занимаются они и другими видами весенних цветов -гиацинтами, нарциссами, подснежниками и лотосами.

Источник: Publika.md

Недалеко от столицы, на участке в два гектара растут десятки тысяч цветов более 30 видов.

Первые луковицы тюльпанов Василий Лукица купил в начале 80-х в Голландии. Позже он стал импортировать луковицы и семена из разных европейских стран. Сейчас цветовод выращивает около 50 видов тюльпанов.

«Каждый год, по мере возможности, стараемся купить несколько новых видов, чтобы убедится, что они приживутся. До сих пор выращиваем тюльпаны, полученные из первых купленных луковиц. Тогда в основном покупали их в Литве», — сказал цветовод Василий Лукица.

Плантация цветов — единственный источник дохода семьи. Осенью луковицы тюльпанов выкапывают, а в январе их пересаживают в теплицы. Первые цветы поступают в продажу в феврале.

«Покупатели хотят, чтобы цветки были закрыты, поэтому собираем их ночью, или в три-четыре утра. Цветы приносят нам доход. Мы их продаем по хорошим ценам, продаем и в розницу», — добавил цветовод Василий Лукица.

Цветовод выращивает и нарциссы. Но к этим цветам требуется индивидуальный подход. В этот период ежедневно продается более 500 цветов. Стоит один нарцисс меньше трех леев.

«Собираем только нарциссы, у которых нет никаких изъянов. К примеру, этот. Посмотрите, какой он красивый».

Василий говорит, что цветы ему приносят не только доход, но и удовольствие. И надеется, что занятие будет передаваться из поколения в поколение.

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