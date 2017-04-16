В Турции могут расширить полномочия Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган — 12-й президент Турции. Свою политическую карьеру он начал в восьмидесятые годы. С 1994 по 1998-ой он занимал свой первый важный пост, став мэром Стамбула. А с 2003 по 2014 был
Реджеп Тайип Эрдоган — 12-й президент Турции. Свою политическую карьеру он начал в восьмидесятые годы. С 1994 по 1998-ой он занимал свой первый важный пост, став мэром Стамбула. А с 2003 по 2014 был
Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле в семье грузинских мигрантов. Он продавал на улице лимонад и бублики, чтобы помочь родителям. В юности увлекался спортом и стал профессиональным футболистом. От спорта отказался в пользу политики, но позднее продолжал участвовать в благотворительных матчах.
В 1980 году после военного госпереворота в Турции Эрдоган безрезультатно участвовал в парламентских выборах от Партии национального спасения. Но ему удалось возглавить молодежное движение в Стамбуле. Добившись популярности, он выиграл выборы и в 1994 году стал мэром Стамбула. Через пять лет он просидел четыре месяца в тюрьме за политические взгляды. Из заключения он вышел настоящим героем, которого приветствовали тысячи сторонников.
В 2002 году он основал Партию справедливости и развития, а через год стал
Основную вину за попытку госпереворота Эрдоган возложил на мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Количество обысков и арестов сторонников Гюлена исчисляется десятками тысяч.
Эрдоган решил провести референдум по вопросу о дополнительных полномочиях президента страны, для того, чтобы еще больше укрепить свою власть. Западные страны осудили эту инициативу.