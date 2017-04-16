В Турции могут расширить полномочия Эрдогана

Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле в семье грузинских мигрантов. Он продавал на улице лимонад и бублики, чтобы помочь родителям. В юности увлекался спортом и стал профессиональным футболистом. От спорта отказался в пользу политики, но позднее продолжал участвовать в благотворительных матчах.

В 1980 году после военного госпереворота в Турции Эрдоган безрезультатно участвовал в парламентских выборах от Партии национального спасения. Но ему удалось возглавить молодежное движение в Стамбуле. Добившись популярности, он выиграл выборы и в 1994 году стал мэром Стамбула. Через пять лет он просидел четыре месяца в тюрьме за политические взгляды. Из заключения он вышел настоящим героем, которого приветствовали тысячи сторонников.

В 2002 году он основал Партию справедливости и развития, а через год стал премьер-министром Турции. Спустя 11 лет Эрдоган выиграл президентские выборы. Его поддержали более половины избирателей. В 2016 он «железной рукой» подавил попытку государственного переворота.

Основную вину за попытку госпереворота Эрдоган возложил на мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Количество обысков и арестов сторонников Гюлена исчисляется десятками тысяч.

Эрдоган решил провести референдум по вопросу о дополнительных полномочиях президента страны, для того, чтобы еще больше укрепить свою власть. Западные страны осудили эту инициативу.