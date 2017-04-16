Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Плохой начальник полезен для подчиненных
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
В школах и детских садах введут новый предмет
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Западные эксперты доказали вину ВСУ в падении Boeing МН17 – СМИ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
11:57 (мск), источник: Publika.md

В Турции могут расширить полномочия Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган — 12-й президент Турции. Свою политическую карьеру он начал в восьмидесятые годы. С 1994 по 1998-ой он занимал свой первый важный пост, став мэром Стамбула. А с 2003 по 2014 был премьер-министром Турции. Президентский пост занимает с 2014-ого.

Источник: Publika.md

Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле в семье грузинских мигрантов. Он продавал на улице лимонад и бублики, чтобы помочь родителям. В юности увлекался спортом и стал профессиональным футболистом. От спорта отказался в пользу политики, но позднее продолжал участвовать в благотворительных матчах.

В 1980 году после военного госпереворота в Турции Эрдоган безрезультатно участвовал в парламентских выборах от Партии национального спасения. Но ему удалось возглавить молодежное движение в Стамбуле. Добившись популярности, он выиграл выборы и в 1994 году стал мэром Стамбула. Через пять лет он просидел четыре месяца в тюрьме за политические взгляды. Из заключения он вышел настоящим героем, которого приветствовали тысячи сторонников.

В 2002 году он основал Партию справедливости и развития, а через год стал премьер-министром Турции. Спустя 11 лет Эрдоган выиграл президентские выборы. Его поддержали более половины избирателей. В 2016 он «железной рукой» подавил попытку государственного переворота.

Основную вину за попытку госпереворота Эрдоган возложил на мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Количество обысков и арестов сторонников Гюлена исчисляется десятками тысяч.

Эрдоган решил провести референдум по вопросу о дополнительных полномочиях президента страны, для того, чтобы еще больше укрепить свою власть. Западные страны осудили эту инициативу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Вашингтоне взрыв ракеты КНДР назвали «хорошей новостью»
Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой
Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к коалиции против ИГ
Матвиенко призвала провести расследование атаки в Идлибе
В Турции начался референдум по поправкам в Конституцию
Во время протестов против Трампа в США задержаны 20 человек
В Москве назвали победительницу конкурса «Мисс Россия-2017»
Спорт
Третья попытка Моуринью: анонс матча МЮ — «Челси» Представляем центральное событие 33-го тура чемпионата Англии
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь