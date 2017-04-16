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12:20 (мск), источник: Индикатор

В ближайшие десять дней можно будет наблюдать метеорный поток Лириды

С 16 по 25 апреля продлится активность метеорного потока Лириды. Как рассчитывают астрономы, в час можно будет увидеть до 15−20 метеоров, сообщает ТАСС.

Источник: AP 2017
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Максимальной активности поток достигнет в утренние часы 22 апреля. Наблюдать Лириды можно будет по всей территории России.

Свое название поток получил по расположению радианта — в созвездии Лиры, вблизи границы с созвездием Геркулеса. Метеорный поток образуется, когда Земля проходит через рой частиц, оставленных хвостом кометы C/1861 G1 (Тэтчер).

Лириды — один из самых сильных метеорных потоков. Наблюдения за ними велись начиная с VII века до н.э. Достаточно многочисленными были метеорные потоки в 1803, 1922 и 1982 годах, когда частота появления метеоров достигала 90 штук в час и более. За последнее десятилетие это значение не превышает 20−25 метеоров в час.

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