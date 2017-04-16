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13:47 (мск), источник: VN.ru

Пасха — 2017 в Новосибирске прошла под проливным дождем

Сегодня, 16 апреля православные христиане отмечают Пасху. В храмах города и области проходят торжественные богослужения, освящение куличей и крашеных яиц.

Прошел Крестный ход, ради которого перекрыли центральные улицы города. Пасха нынче проходит под проливным дождем, что, согласно народным приметам, к хорошему.

Верующие принесли на освящение праздничные яства.

Источник: vn.ru

Прошло освящение пасхальных куличей в Вознесенском кафедральном соборе на улице Советской. Оттуда в 12.00 отправился Крестный ход. Он прошел от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского.

Сотни верующих прошли Крестным ходом.

Источник: vn.ru

По сообщению очевидцев, участие в нем приняли больше сотни верующих, это священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, представители общественных организаций, прихожане, жители Новосибирска и области.

Крестный ход прошел по Красному проспекту.

Источник: vn.ru

Участников Крестного хода сопровождали сотрудники полиции и волонтеры.

Источник: vn.ru

Для проведения Крестного хода были перекрыты улицы Новосибирска.

Источник: vn.ru

Крестный ход — традиционное событие на Пасху. Несколько лет назад, в 2014 году, его омрачила трагедия, когда пьяный 19-летний водитель сел за руль угнанного автомобиля, не справился с управлением и сбил двух полицейских, которые сопровождали крестный ход.

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