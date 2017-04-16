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13:09 (мск), источник: 112.ua

Потоп в Киеве: Из-за прорыва трубы перекрыли движение на ул. Борщаговской

В Киеве на ул. Борщаговской произошел масштабный прорыв трубы, полиция полностью перекрыла движение. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Источник: 112.ua

«Масштабный прорыв трубы в Киеве на ул. Борщаговской 16. Поток воды на этот раз занял всю проезжую часть, глубина местами до 30 см, смывает асфальт», — передает издание.

Вода подтапливает АЗС, ЗАГС, основание Воздухофлотского моста.

«Полиция полностью перекрыла движение. В потоке застряла маршрутка и грузовик водоканала. Это уже третий прорыв за последнее время», — говорится в сообщении.

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