Потоп в Киеве: Из-за прорыва трубы перекрыли движение на ул. Борщаговской
В Киеве на ул. Борщаговской произошел масштабный прорыв трубы, полиция полностью перекрыла движение. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
В Киеве на ул. Борщаговской произошел масштабный прорыв трубы, полиция полностью перекрыла движение. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
«Масштабный прорыв трубы в Киеве на ул. Борщаговской 16. Поток воды на этот раз занял всю проезжую часть, глубина местами до 30 см, смывает асфальт», — передает издание.
Вода подтапливает АЗС, ЗАГС, основание Воздухофлотского моста.
«Полиция полностью перекрыла движение. В потоке застряла маршрутка и грузовик водоканала. Это уже третий прорыв за последнее время», — говорится в сообщении.