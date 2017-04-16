Потоп в Киеве: Из-за прорыва трубы перекрыли движение на ул. Борщаговской

«Масштабный прорыв трубы в Киеве на ул. Борщаговской 16. Поток воды на этот раз занял всю проезжую часть, глубина местами до 30 см, смывает асфальт», — передает издание.

Вода подтапливает АЗС, ЗАГС, основание Воздухофлотского моста.

«Полиция полностью перекрыла движение. В потоке застряла маршрутка и грузовик водоканала. Это уже третий прорыв за последнее время», — говорится в сообщении.