В Киеве водитель влетел в авто патрульных
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье, 16 апреля, в Киеве пьяный водитель на своем авто влетел в машину полиции. Об этом сообщает портал Dtp.kiev.ua.
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье, 16 апреля, в Киеве пьяный водитель на своем авто влетел в машину полиции. Об этом сообщает портал Dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на пересечении улиц Дегтяревской и Шамрыло в Киеве.
Столкновение произошло на трамвайных путях. В результате аварии на полицейском авто образовалась вмятина.
Также известно, что водитель Honda сильно выпил перед тем, как сесть за руль, у виновника аварии было 2,57 промилле алкоголя в крови, что в 13 раз превышает норму.
Ранее в