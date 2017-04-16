В бэби-боксе Краснодара найден грудной младенец

Как рассказали «РГ» в министерстве здравоохранения Краснодарского края, возле ребенка, который, судя по всему, родился всего лишь пять дней назад, нашли записку. Информации в ней немного: «Зовут Мария. Родилась 10 апреля». На груди у младенца был православный крестик.

— Девочка доношенная, внешне здоровая, хорошо одетая, — добавили в министерстве здравоохранения региона. — Сейчас ребенок хорошо себя чувствует и находится под наблюдением врачей.