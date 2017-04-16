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18:01 (мск), источник: "Российская газета"

В бэби-боксе Краснодара найден грудной младенец

В бэби-боксе Краснодарской больницы скорой медицинской помощи была оставлена девочка-грудничок.

Как рассказали «РГ» в министерстве здравоохранения Краснодарского края, возле ребенка, который, судя по всему, родился всего лишь пять дней назад, нашли записку. Информации в ней немного: «Зовут Мария. Родилась 10 апреля». На груди у младенца был православный крестик.

— Девочка доношенная, внешне здоровая, хорошо одетая, — добавили в министерстве здравоохранения региона. — Сейчас ребенок хорошо себя чувствует и находится под наблюдением врачей.

В России бэби-боксы существуют в пяти регионах, в том числе и в Краснодарском крае. В конце февраля этого года в одном из бэби-боксов кубанской столицы обнаружили 10-месячную, сильно истощенную, девочку. К сожалению, врачам спасти ее не удалось.

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