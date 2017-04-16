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13:40 (мск), источник: Tengrinews

Парня из Уральска сравнили с Роналдиньо

В социальных сетях пользователи окрестили Айболата Кубашева местным Роналдиньо после его роликов с футбольным фристайлом в Instagram, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Айболату 19 лет. Таким направлением как футбольный фристайл он занимается уже 3,5 года. Причем, учится он самостоятельно по роликам в Интернете.

«Это тоже считается как спорт, но он входит больше в шоу, наверно. Меня просто заинтересовал такой вид спорта. Я смотрел ролик в Интернете один. Есть знаменитый футболист Роналдиньо, я посмотрел его ролик и подумал, почему бы и мне не научиться? Я учился самостоятельно, никто мне не помогал, я вообще сам. А в футбол я тоже играл, но сейчас футбол забросил», — рассказал Кубашев.

Сейчас молодой талант учится в Западно-Казахстанском государственном университете имени Махамбета Утемисова на спортивном факультете в Уральске и параллельно занимается футбольным фристайлом. Он выразил благодарность всем казахстанцам, поддерживающим его начинания.

«Спасибо всем. Я бы хотел продвигать такое направление здесь, потому что здесь в Казахстане такого нет. Но у нас скоро будет турнир по футбольному фристайлу в Астане в начале мае, буду в нем участвовать, — добавил Кубашев.

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