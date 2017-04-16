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17:57 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Перепады температуры воздуха ожидают кубанцев на предстоящей неделе

Краснодар, 16 апреля, KrasnodarMedia. Жителям Кубани стоит ожидать существенных перепадов температуры воздуха на предстоящей неделе.

Большую часть недели на территории края будут идти кратковременные дожди. Понедельник, вторник и четверг будут теплыми — от 17 до 22 тепла по краю, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Краснодаре погода на предстоящей неделе будут переменчивой. Ожидаются весомые перепады температур. В понедельник и вторник будет пасмурно, во вторник пройдет небольшой дождь — до 22 тепла в эти дни. В среду дождь и до 14 тепла. В четверг воздух снова прогреется до 19 и пройдет дождь. Затем в последующие дни до конца недели временами будут идти дожди и температура воздуха будет держать в пределах 13−14 градусов выше нуля.

В Анапе неделя начнется с дождя — до 16 тепла в понедельник. Пасмурно и малооблачной во вторник и среду — до 14 выше нуля в эти дни. В четверг до 17 тепла. В оставшиеся дни будут идти дожди и до 12 выше нуля.

В Геленджике в понедельник и вторник облачно и до 17 выше нуля. В среду небольшой дождь и до 12 тепла. В четверг до 16 выше нуля. Небольшие дожди будут идти в оставшиеся три дня и столбики термометров не поднимутся выше 12 градусов тепла. Температура морской воды — 10 градусов выше нуля.

В Сочи в понедельник и вторник малооблачно и до 19 тепла. Дожди будут идти большую часть недели — в среду, пятницу, субботу и воскресенье. В эти дни будет от 11 до 14 выше нуля. Температура воздуха в утренние часы — от 8 до 13 выше нуля. Морская вода прогрелась до 11 выше нуля.

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