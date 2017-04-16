Перепады температуры воздуха ожидают кубанцев на предстоящей неделе

Большую часть недели на территории края будут идти кратковременные дожди. Понедельник, вторник и четверг будут теплыми — от 17 до 22 тепла по краю, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Краснодаре погода на предстоящей неделе будут переменчивой. Ожидаются весомые перепады температур. В понедельник и вторник будет пасмурно, во вторник пройдет небольшой дождь — до 22 тепла в эти дни. В среду дождь и до 14 тепла. В четверг воздух снова прогреется до 19 и пройдет дождь. Затем в последующие дни до конца недели временами будут идти дожди и температура воздуха будет держать в пределах 13−14 градусов выше нуля.

В Анапе неделя начнется с дождя — до 16 тепла в понедельник. Пасмурно и малооблачной во вторник и среду — до 14 выше нуля в эти дни. В четверг до 17 тепла. В оставшиеся дни будут идти дожди и до 12 выше нуля.

В Геленджике в понедельник и вторник облачно и до 17 выше нуля. В среду небольшой дождь и до 12 тепла. В четверг до 16 выше нуля. Небольшие дожди будут идти в оставшиеся три дня и столбики термометров не поднимутся выше 12 градусов тепла. Температура морской воды — 10 градусов выше нуля.

В Сочи в понедельник и вторник малооблачно и до 19 тепла. Дожди будут идти большую часть недели — в среду, пятницу, субботу и воскресенье. В эти дни будет от 11 до 14 выше нуля. Температура воздуха в утренние часы — от 8 до 13 выше нуля. Морская вода прогрелась до 11 выше нуля.