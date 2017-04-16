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14:35 (мск), источник: Noi.md

Сколько тратят жители столицы для пасхального стола

Любое торжество, будь то религиозное или семейное, влечет за собой финансовые затраты. Пасхальные праздники — не исключение, особенно учитывая, какие блюда принято подавать на стол.

Источник: Noi.md

Для того чтобы на столе всего было вдоволь, молдаване готовы выложить тысячи леев, отмечает NOI.md.

Кишиневцы, по данным опроса, тратят на праздничный стол от 500 до 2000 леев. Меньше 500 леев потратили около 15,7% респондентов. Кишиневцы, потратившие на продукты от 500 до 1000 леев, составляют 31%, от 1000 до 2000 леев — 28%, а более 2000 леев — 13,5%.

Есть семьи, потратившие на праздничный стол и по 4, и даже 6 тыс. леев, но их число является незначительным.

Опрос проводился с 8 по 10 апреля на выборке из 229 человек — жителей пяти секторов столицы.

Комментарии
1
juzzik
Что за опрос? Полный бред.
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