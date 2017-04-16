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14:31 (мск), источник: Publika.md

Ученые придумали таблетки, уничтожающие любовь

Западные ученые приступили к созданию таблеток, помогающих уничтожить любовь. Специалисты полагают, что прием их препарата поможет безболезненно пережить расставание с партнером.

Источник: Publika.md

Как сообщает издание Vevby, специалисты в сфере нейроэтики разрабатывают таблетки с особым составом, которые способствуют притуплению негативных воспоминаний и переживаний, возникающих после разрыва отношений или из-за невзаимных чувств. Благодаря приему такого препарата людям будет проще отпустить прошлое и перейти к поиску нового партнера.

Одновременно с изобретением уничтожающего чувства «эликсира» идет процесс создания таблеток для любви. Они, напротив, должны вернуть былые чувства и страсть, утраченные в любовных отношениях, пишет riafan.ru.

Ученые не сомневаются, что их лекарства для души будут пользоваться огромным спросом, передает New Inform. Хотя психологи советуют не надеяться на чудо-таблетки и пытаться самостоятельно пережить расставание, невзаимную любовь или преодолеть кризис в отношениях, чтобы стать сильнее и получить новый опыт.

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