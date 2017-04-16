Ученые придумали таблетки, уничтожающие любовь
Западные ученые приступили к созданию таблеток, помогающих уничтожить любовь. Специалисты полагают, что прием их препарата поможет безболезненно пережить расставание с партнером.
Западные ученые приступили к созданию таблеток, помогающих уничтожить любовь. Специалисты полагают, что прием их препарата поможет безболезненно пережить расставание с партнером.
Как сообщает издание Vevby, специалисты в сфере нейроэтики разрабатывают таблетки с особым составом, которые способствуют притуплению негативных воспоминаний и переживаний, возникающих после разрыва отношений или
Одновременно с изобретением уничтожающего чувства «эликсира» идет процесс создания таблеток для любви. Они, напротив, должны вернуть былые чувства и страсть, утраченные в любовных отношениях, пишет riafan.ru.
Ученые не сомневаются, что их лекарства для души будут пользоваться огромным спросом, передает New Inform. Хотя психологи советуют не надеяться на