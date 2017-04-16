Ученые придумали таблетки, уничтожающие любовь

Как сообщает издание Vevby, специалисты в сфере нейроэтики разрабатывают таблетки с особым составом, которые способствуют притуплению негативных воспоминаний и переживаний, возникающих после разрыва отношений или из-за невзаимных чувств. Благодаря приему такого препарата людям будет проще отпустить прошлое и перейти к поиску нового партнера.

Одновременно с изобретением уничтожающего чувства «эликсира» идет процесс создания таблеток для любви. Они, напротив, должны вернуть былые чувства и страсть, утраченные в любовных отношениях, пишет riafan.ru.