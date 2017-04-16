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15:29 (мск), источник: 112.ua

В Украину с 18 апреля придет похолодание

Со вторника, 18 апреля, в Украину придет похолодание, которое продержится неделю. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Источник: 112.ua

«Со вторника в Украину придет похолодание, которое продержится с неделю. Дневная температура постепенно будет опускаться ниже +10 градусов днем, ночью до 0−4 градусов тепла и местами до 1−5 градусов мороза», — написала синоптик.

Сегодня в Украине ожидаются дожди, а 17 апреля будет сухо, но похолодает.

«В Киеве сегодня еще относительно тепло, в течение дня пойдет дождь. Завтра и на ближайшее время будет холодно», — добавила Диденко.

Напомним, в Украине 16 апреля ожидаются заморозки и сильные порывы ветра.

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