В Украину с 18 апреля придет похолодание

«Со вторника в Украину придет похолодание, которое продержится с неделю. Дневная температура постепенно будет опускаться ниже +10 градусов днем, ночью до 0−4 градусов тепла и местами до 1−5 градусов мороза», — написала синоптик.

Сегодня в Украине ожидаются дожди, а 17 апреля будет сухо, но похолодает.

«В Киеве сегодня еще относительно тепло, в течение дня пойдет дождь. Завтра и на ближайшее время будет холодно», — добавила Диденко.

Напомним, в Украине 16 апреля ожидаются заморозки и сильные порывы ветра.