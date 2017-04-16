В Украину с 18 апреля придет похолодание
Со вторника, 18 апреля, в Украину придет похолодание, которое продержится неделю. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Со вторника, 18 апреля, в Украину придет похолодание, которое продержится неделю. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Со вторника в Украину придет похолодание, которое продержится с неделю. Дневная температура постепенно будет опускаться ниже +10 градусов днем, ночью до 0−4 градусов тепла и местами до 1−5 градусов мороза», — написала синоптик.
Сегодня в Украине ожидаются дожди, а 17 апреля будет сухо, но похолодает.
«В Киеве сегодня еще относительно тепло, в течение дня пойдет дождь. Завтра и на ближайшее время будет холодно», — добавила Диденко.
Напомним, в Украине 16 апреля ожидаются заморозки и сильные порывы ветра.