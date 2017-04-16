Более 97% педагогов считают, что их работа вредит здоровью

Британский портал для учителей TES провёл опрос, который показал, что большинство педагогов считает свою работу вредной для здоровья. По мнению респондентов, школы ничего не делают для решения данной проблемы. Об этом сообщает tes.com.

В опросе британского портала для учителей TES участвовало более четырёх тысяч преподавателей. Около 97% респондентов заявили, что работа педагога отрицательно влияет на их самочувствие и физическую форму.

90% сказали, что такая работа не позволяет им поддерживать хорошую физическую форму, а 81% она мешает питаться здоровой пищей, пишет Лайф.ру.

Среди причин такого негативного влияния профессии были названы: большая нагрузка на работе, отсутствие достаточного количества свободного времени и усталость.