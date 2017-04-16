Яркие вспышки в ночном небе сняли на видео челябинцы
Горожане предположили, что свечение вызвано проблемами с электричеством.
Горожане предположили, что свечение вызвано проблемами с электричеством.
Вспышки в ночном небе удивили жителей Ленинского района Челябинска, видеозапись инцидента появилась в одной из групп в социальной сети.
По словам очевидцев, мерцание было заметно вечером 15 апреля на улице Новороссийской. В комментариях челябинцы отметили, что в это время шёл дождь, и вспышки могли быть вызваны коротким замыканием в электросети. Добавим, что около 20 часов 15 апреля в Ленинском районе на несколько часов было приостановлено движение троллейбусов.
Напомним, в начале января житель южноуральской столицы снял на видео свечение, которое напомнило ему северное сияние: другие челябинцы тогда предположили, что это могло быть отражения городских огней от низких плотных облаков.