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14:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Пасхой

Жители Среднего Урала как и все другие православные отмечают сегодня светлое Христово Воскресение — с праздником Пасхи екатеринбуржцев поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как отметил глава региона, этот светлый праздник утверждает важные общечеловеческие ценности — торжество добра и справедливости, радость жизни, вселяет в сердца людей надежду и веру в лучшее, побуждает к духовному росту, самосовершенствованию, сообщили Накануне.RU в Екатеринбургской епархии.

«В нашем многонациональном крае, где в мире и согласии проживают представители более 160 народов, православие является одной из основных конфессий. Екатеринбургская митрополия вносит весомый вклад в укрепление межнационального мира и согласия в нашем регионе, утверждение ценностей созидательного труда, милосердия и взаимопомощи, нравственное и патриотическое воспитание молодёжи, способствует решению важных социальных задач. От всей души поздравляю православных уральцев с Пасхой», — отметил Евгений Куйвашев.

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