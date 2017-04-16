Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Пасхой

Как отметил глава региона, этот светлый праздник утверждает важные общечеловеческие ценности — торжество добра и справедливости, радость жизни, вселяет в сердца людей надежду и веру в лучшее, побуждает к духовному росту, самосовершенствованию, сообщили Накануне.RU в Екатеринбургской епархии.

«В нашем многонациональном крае, где в мире и согласии проживают представители более 160 народов, православие является одной из основных конфессий. Екатеринбургская митрополия вносит весомый вклад в укрепление межнационального мира и согласия в нашем регионе, утверждение ценностей созидательного труда, милосердия и взаимопомощи, нравственное и патриотическое воспитание молодёжи, способствует решению важных социальных задач. От всей души поздравляю православных уральцев с Пасхой», — отметил Евгений Куйвашев.