Папа Римский Франциск в пасхальном послании вспомнил Украину
Папа Римский Франциск упомянул об Украине в пасхальном послании Urbi et Orbi, сообщает Радио Ватикана.
Папа Римский Франциск упомянул об Украине в пасхальном послании Urbi et Orbi, сообщает Радио Ватикана.
«Пусть же Добрый Пастырь поможет Украине, до сих пор пригнобленой кровавым конфликтом, найти согласие, и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, которые страдают от его последствий», — сказал он.
«Пусть же среди сложных и порой драматических судеб народов Воскресший Господь направит шаги тех, кто ищет справедливости и мира, и даст руководителям народов отвагу предотвращать распространение конфликтов и остановить торговлю оружием», — подчеркнул Папа Римский.
Кроме того, он упомянул в послании о Сирии, странах Ближнего Востока, а также Южном Судане, Судане, Сомали и Демократической Республике Конго, которые страдают от конфликтов, обостренных сильной засухой, поразившей некоторые регионы Африки.
Глава католической церкви пожелал достичь диалогов и мирных решений споров странам Латинской Америки.
Перед произнесения послания Папа Римский возглавил на площади Святого Петра святую мессу. Евангелие читали на латинском и греческом языках.