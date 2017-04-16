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15:12 (мск), источник: УНИАН

Папа Римский Франциск в пасхальном послании вспомнил Украину

Папа Римский Франциск упомянул об Украине в пасхальном послании Urbi et Orbi, сообщает Радио Ватикана.

Источник: УНИАН

«Пусть же Добрый Пастырь поможет Украине, до сих пор пригнобленой кровавым конфликтом, найти согласие, и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, которые страдают от его последствий», — сказал он.

«Пусть же среди сложных и порой драматических судеб народов Воскресший Господь направит шаги тех, кто ищет справедливости и мира, и даст руководителям народов отвагу предотвращать распространение конфликтов и остановить торговлю оружием», — подчеркнул Папа Римский.

Кроме того, он упомянул в послании о Сирии, странах Ближнего Востока, а также Южном Судане, Судане, Сомали и Демократической Республике Конго, которые страдают от конфликтов, обостренных сильной засухой, поразившей некоторые регионы Африки.

Глава католической церкви пожелал достичь диалогов и мирных решений споров странам Латинской Америки.

Перед произнесения послания Папа Римский возглавил на площади Святого Петра святую мессу. Евангелие читали на латинском и греческом языках.

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