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16:15 (мск), источник: Sputnik.by

Предупреждение МЧС: сильный ветер, мокрый снег и гололедица

В связи с ухудшением погодных условий в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: в понедельник 17 апреля ожидается усиление ветра до 15−18 м/с и резкое понижение температуры с мокрым снегом, при этом на работу энергосистемы страны метеоусловия пока не повлияли.

Источник: Sputnik.by

О том, какова ситуация в Минске и в целом по Беларуси, а также как обезопасить себя и свое имущество перед стихией, радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

На воскресенье и понедельник синоптиками в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: прогнозируется усиление ветра до 15−18 м/с. Температура воздуха может опускаться до —3 градусов, только на юго-востоке страны может быть максимально до +12 тепла. В связи с этим возникает реальная угроза безопасности личного и общественного имущества, а также здоровья граждан. Тем более, не хотелось бы неприятных сюрпризов в светлый праздник Пасхи, отметил представитель МЧС.

«Пока в Минске нет чрезвычайных ситуаций, связанных с ветром, надеемся, что они и не произойдут. Тем не менее, рекомендуем гражданам обращать внимание на шаткие конструкции, деревья, на улице смотрите по сторонам. Машины паркуйте в безопасных местах: вдали от деревьев, старых стен, вдали от крыш. Ветер сейчас северный, он принесет холод, ночью и утром в понедельник ожидается гололедица. Водителей просим обратить на это внимание, поскольку многие уже “переобулись” на лето», — предупредил официальный представитель МЧС.

Оранжевый уровень опасности — погодные условия, представляющие реальную опасность. Это шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и прочие природные климатические явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к возможным человеческим жертвам. Синоптики выделяют 4 уровня опасности погодных явлений, обозначаются они зеленым, желтым, оранжевым и красным цветами.

Как ранее сообщил Sputnik начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения «Белэнерго» Александр Мальков, сильный ветер не повлиял на работу энергосистемы Беларуси.

Комментарий официального представителя Минского городского управления МЧС Александра Попко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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