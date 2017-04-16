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16:32 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Низководный автомобильный мост через р. Кудьму затоплен в Нижегородской области 16 апреля

Низководный автомобильный мост через р. Кудьму затоплен в Нижегородской области 16 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о затоплении низководного автомобильного моста через р. Кудьма, автодорога Ройка — Чаглава в 2 км от подсобного хозяйства «Кудьма» (уровень воды над полотном моста — 47 см) поступила в 12:00. Данный мост ежегодно затапливается.

Все вопросы жизнеобеспечения населения заблаговременно решены органами местного самоуправления. Население обеспечено продуктами питания, решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности. В населенном пункте подтопления нет. Организовано движение по объездной автодороге через с. Вязовка — п. Чаглава, расстояние 5 км. Через реку имеется не затапливаемый пешеходный мост. Для контроля паводковой обстановки на место направлены два человека, одна единица техники.

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