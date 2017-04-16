Беспилотник снял на видео отчаянную атаку пеликана

Видео этой встречи было опубликовано на YouTube пользователем под ником Корбс с подписью «Огромная птица атаковала мой дрон». На ролик обратил внимание британский таблоид The Sun.

На записи видно, как беспилотник безмятежно летит над лазурным пляжем, где загорают отдыхающие. Внезапно в кадре появляется пеликан и сбивает летательный аппарат.

Причем, судя по виду самой птицы, встреча с неопознанным летающим объектом, была для нее столь же удивительной, сколько и для владельца дрона, обнаружившего видео позднее. Однако не исключено, что это был намеренный акт агрессии: возможно, пеликан принял механизм за конкурента.

К счастью, беспилотник не разбился — Корбс смог его выровнять в нескольких метрах от земли. Теперь он «благодарит Бога» за то, что у него есть такое смешное видео. Хотя стоило бы поблагодарить пеликана.