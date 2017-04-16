Бегун из Магнитогорска отправился из Бреста в Польшу

БРЕСТ, 16 апр — Sputnik. Магнитогорец Кирилл Фронюк, намеревающийся преодолеть около трех тысяч километров из Волгограда в Берлин ко Дню Победы, накануне добрался до Бреста, где посетил Брестскую крепость и музей обороны.

В областном центре спортсмен переночевал и 16 апреля отправился в Польшу.

«У меня есть правило: где закончил бежать, там на следующий день и начинаю», — поделился Фронюк.

Он также рассказал, что уже после полутора тысяч километров своего марафона ему пришлось покупать новые кроссовки, так как старые пришли в негодность.

На вопрос, где же ночует бегун, он отметил, что остановки он делает либо в гостиницах, либо у тех, кто желает его приютить. А с собой у него только небольшой рюкзак, куда влазит все необходимое.

Накануне вечером он добежал до пункта пропуска «Брест», но пересекать границу решил на следующий день. Так как переход для пешеходов здесь не предусмотрен, марафонцу пришлось просить автомобилистов, стоящих в очереди, перевезти его. По плану, в понедельник он стартует у того же пункта пропуска, но со стороны польского города Тересполя.