На юге Аргентины обнаружены яйца динозавров

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Яйца динозавров были обнаружены в провинции Неукен на юге Аргентины. Как сообщило агентство Теlam, их возраст насчитывает 70 млн лет. Внутри яиц сохранились останки эмбрионов динозавров. Как рассказала глава департамента по защите культурного наследия Неукена Клаудия Делья Негра, для ученых это находка имеет огромное значение.

Они полностью исследуют эмбрионы, и уже удалось сделать анализ эмбриональной кожи и зубов Клаудия Делья Негра Глава департамента по защите культурного наследия Неукена

По ее словам, яйца дошли до наших времен в хорошем состоянии благодаря тому, что местность, где они были найдены, когда-то была болотом, которое затем было погребено под вулканическими отложениями.

Гнездо динозавров случайно нашел местный пастух вблизи населенного пункта Агуада-Сан-Роке еще несколько лет назад, однако ученые сообщили о находке только сейчас

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