В Сочи изменится расписание электричек на время «Формулы-1»
С 27 по 30 апреля, во время проведения «Формулы-1» на «Сочи Автодроме», пригородные поезда изменят маршрут и время отправления.
С 27 по 30 апреля, во время проведения «Формулы-1» на «Сочи Автодроме», пригородные поезда изменят маршрут и время отправления.
Электрички, следующие от Туапсе до Имеретинского курорта и до аэропорта, будут следовать укороченным маршрутом Туапсе — Сочи — Туапсе. Составы из Лазаревской до Имеретинского курорта и аэропорта также будут ходить до ж/д вокзала Сочи.
При этом для удобства пассажиров увеличится количество пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Сочи — Имеретинский курорт — Сочи, Сочи — Аэропорт — Сочи, Аэропорт — Имеретинский курорт — Аэропорт.
График движения поездов будет утвержден в ближайшее время, сообщили в
Как сообщали Юга.ру,