В Сочи изменится расписание электричек на время «Формулы-1»

Электрички, следующие от Туапсе до Имеретинского курорта и до аэропорта, будут следовать укороченным маршрутом Туапсе — Сочи — Туапсе. Составы из Лазаревской до Имеретинского курорта и аэропорта также будут ходить до ж/д вокзала Сочи.

При этом для удобства пассажиров увеличится количество пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Сочи — Имеретинский курорт — Сочи, Сочи — Аэропорт — Сочи, Аэропорт — Имеретинский курорт — Аэропорт.

График движения поездов будет утвержден в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ОАО «Кубань Экспресс-Пригород».