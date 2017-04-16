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17:44 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи изменится расписание электричек на время «Формулы-1»

С 27 по 30 апреля, во время проведения «Формулы-1» на «Сочи Автодроме», пригородные поезда изменят маршрут и время отправления.

Источник: ЮГА.ру

Электрички, следующие от Туапсе до Имеретинского курорта и до аэропорта, будут следовать укороченным маршрутом Туапсе — Сочи — Туапсе. Составы из Лазаревской до Имеретинского курорта и аэропорта также будут ходить до ж/д вокзала Сочи.

При этом для удобства пассажиров увеличится количество пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Сочи — Имеретинский курорт — Сочи, Сочи — Аэропорт — Сочи, Аэропорт — Имеретинский курорт — Аэропорт.

График движения поездов будет утвержден в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ОАО «Кубань Экспресс-Пригород».

Как сообщали Юга.ру, Гран-при России на трассе «Сочи Автодрома» станет четвертым этапом сезона «Формулы-1» и состоится с 28−30 апреля. Продажа билетов на «королевские гонки» уже началась.

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